Ebru Şahin ile Cedi Osman cephesinde sürpriz gelişme! İlk açıklama geldi
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Ebru Şahin ile Cedi Osman cephesinde sürpriz gelişme! İlk açıklama geldi

16.02.2021 11:50 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:08
Ebru Şahin ile Cedi Osman cephesinde sürpriz gelişme! İlk açıklama geldi

Instagram hesabını askıya alan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in, Cedi Osman'la ayrıldığı öne sürüldü. Cedi Osman'ın da 14 Şubat'a özel paylaşım yapmaması da dikkat çekmişti. Güzel oyuncunun menajeri, "Ayrılık yok, Ebru Şahin sosyal medya detoksuna girdi" açıklamasını yaptı. İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz yaz başından bu yana aşk yaşayan Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım gelmedi.

14 ŞUBAT'I ES GEÇTİLER

Güzel aşkıyla sık sık paylaşım yapan yıldız basketbolcunun da Sevgililer Günü'ne özel paylaşım yapmaması dikkat çekti.

HESABINI DONDURDU

Şahin'in sosyal medya hesabını dondurması da ayrılık iddiasını gündeme getirdi.

'AYRILIK YOK'

Herkes sevilen çiftin ayrıldığını konuşurken Ebru Şahin'in menajerinden ilk açıklama geldi: "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi."

Kaynak: Snob Magazin

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