Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan flaş Akın Akınözü hamlesi!
21.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:51
Geçtiğimiz yaz başından beri oyuncu Ebru Şahin ile aşk yaşayan milli basketbolcu Cedi Osman, yaptığı hamlelerle dikkat çekti. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...
Pazar akşamları ekranlara gelen 'Hercai' adlı dizide rol alan Ebru Şahin ve Akın Akınözü oyunculuk performanslarıyla sosyal medyada sık sık gündem oluyor.& ;
Dizinin hayranları sosyal paylaşım platformu twitter'da Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün birbirlerine çok yakıştığını belirten yüzlerce tweet attı.
CEDİ OSMAN'I KIZDIRAN TWEETLER
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin ile dizideki partneri Akın Akınözü'nü yakıştıran bazı kullanıcıları twitter'da engelledi.
Kaynak: Snob Magazin