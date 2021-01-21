Ebru Şahin ile aşk yaşayan Cedi Osman'dan flaş Akın Akınözü hamlesi!

Geçtiğimiz yaz başından beri oyuncu Ebru Şahin ile aşk yaşayan milli basketbolcu Cedi Osman, yaptığı hamlelerle dikkat çekti. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...