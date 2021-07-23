Ebru Şahin ile Akın Akınözü sosyal medyanın gündemine oturdu
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Ebru Şahin ile Akın Akınözü sosyal medyanın gündemine oturdu

Ebru Şahin ile Akın Akınözü sosyal medyanın gündemine oturdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Fenomen olan 'Hercai' dizisinin iki yıldız ismi Ebru Şahin ile Akın Akınözü, bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. İki isimin çok konuşulduğu olayın detayları...

Ebru Şahin, kendisine gelen spamlar'ı ti'ye aldı. Son olarak 'Hercai' dizisinde yer alan oyuncuya, binlerce spam geldi. 3 milyon 600 bin takipçisi olduğu Instagram'dan güldüğü iki kareyi paylaşan Şahin, "Ah spam zalım spam" yazarak, gülen emojisi koydu. Bir nevi takipçilerinden destek isteyen oyuncuya, kısa sürede 15 bine yakın yorum yağdı.

Şahin, Mardin'de çekilen 'Hercai' dizisinin final bölümünde partneri Akın Akınözü'yle kavga etmiş ve Instagram'dan birbirlerini takipten çıkmışlardı.

Şahin'in, evlilik yolunda olduğu basketbolcu sevgilisi Cedi Osman da, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabını dondurmuştu.

Ayrıca, dizideki eski partneri Akın Akınözü de sosyal medya yaptığı bayram mesajıyla mesajıyla da binlerce beğeni ve yorum alarak, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ebru Şahin ile Akın Akınözü sosyal medyanın gündemine oturdu
Ebru Şahin ile Akın Akınözü sosyal medyanın gündemine oturdu
Ebru Şahin ile Akın Akınözü sosyal medyanın gündemine oturdu

Kaynak: Snob Magazin

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Ebru Şahin ile Akın Akınözü sosyal medyanın gündemine oturdu - Haberler Magazin
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