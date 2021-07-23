Ebru Şahin ile Akın Akınözü sosyal medyanın gündemine oturdu

Fenomen olan 'Hercai' dizisinin iki yıldız ismi Ebru Şahin ile Akın Akınözü, bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. İki isimin çok konuşulduğu olayın detayları...