Ebru Şahin'den flaş Cedi Osman itirafı!

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Şahin'in sevgilisi Cedi Osman ile ilgili itirafı...

Güzel oyuncu Ebru Şahin, All Dergisi'ne verdiği röportajda ABD'de yaşayan basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la ilişkisi hakkında konuştu.& ;

'RUHSAL MESAFE HİÇ OLMADI'

Mesafe nedeniyle zorlandıklarını itiraf eden Şahin, "Hiç bir zaman aramızda ruhsal bir mesele olmadı" şeklinde konuştu.





Kaynak: Snob Magazin