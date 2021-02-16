Ebru Şahin'den ayrılık açıklaması!
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Ebru Şahin'den ayrılık açıklaması!

16.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:33
Ebru Şahin'den ayrılık açıklaması!

Ebru Şahin, kısa bir süre önce rol arkadaşı Akın Akınözü ile kendisini yakıştıran takipçilerini engellemiş, ardından sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Ebru Şahin, kısa bir süre önce rol arkadaşı Akın Akınözü ile kendisini yakıştıran takipçilerini engellemiş, ardından sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Instagram hesabını kapatan Ebru Şahin'in, Cedi Osman'la ayrıldığı iddia edildi. Cedi Osman'ın da 14 Şubat'a özel paylaşım yapmaması dedikodu kazanını kaynattı.

İDDİALARA YANIT VERDİ

NBA'de forma giyen basketbolcu Cedi Osman'la uzun bir süredir birliktelik yaşayan Şahin, sosyal medya hesaplarının kapatmasının ardından çıkan iddialara yanıt verdi.

Herkes gözde çiftin ayrıldığını konuşurken Ebru Şahin'in menajerinden şu açıklama geldi:

"Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi."

Ünlü oyuncu iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Şu anda sosyal medya detoksu yapıyorum. Herhangi bir problem yok. 4-5 gün sonra hesabı yeniden açacağım." diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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