Ebru Şahin, Cedi Osman'a 'evet' dedi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ebru Şahin, Cedi Osman'a 'evet' dedi

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ebru Şahin, Cedi Osman'a 'evet' dedi

ATV ekranlarında yayınlanan ve nisan ayında final yapan Hercai dizisinin "Reyyan"ı Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, bir yıldır devam eden beraberlikleri evlilikle taçlandırıyorlar.

ATV ekranlarında yayınlanan ve nisan ayında final yapan Hercai dizisinin "Reyyan"ı Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, bir yıldır devam eden beraberlikleri evlilikle taçlandırıyorlar.

Yaz boyu arkadaşlarının düğünlerine katılan çift evlenmeye karar verdi. Cedi Osman, bugün Kapadokya'da  Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti.

Ebru Şahin o anları sosyal medya hesabında " Evet dedim" notuyla paylaştı...

Hürriyet - Magazin Haberleri
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti

Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Tunç Soyer Mansur Yavaş Uğur İbrahim Altay
Magazin Müge Anlı Kaan Yıldırım
Spor Abdullah Avcı Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gülşen Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ebru Şahin, Cedi Osman'a 'evet' dedi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 20:50:45. #1.12#