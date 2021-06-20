Ebru Şahin aileye girdi!

Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle hafızalara kazınan Ebru Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman'la mutlu birlikteliğini sürdürüyor.

Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle hafızalara kazınan Ebru Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman'la mutlu birlikteliğini sürdürüyor. Ünlü basketbolcu Osman, sevgilisi Şahin'i annesi Binela Hanım ile babası Sermet Bey'le tanıştırdı. Ünlü çiftin evlilik yolunda ilk adımı attığı görüldü.

ÜNLÜ OYUNCU AİLEYE GİRDİ

Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik yolunda adımlar atıyor. Geçtiğimiz günlerde milli basketbolcunun anne ile babasıyla tanışan oyuncu, bu defa basketbolcunun akrabalarıyla bir araya geldi.

TRİBÜNDEN İZLEDİ

Şahin, A Milli Basketbol takımımızın hazırlık maçında Rusya ile karşılaşmasını tribünden izledi. Cedi Osman'ın formasını giyen oyuncu, maçı basketbolcunun akrabası Gülden Osman'la takip etti. Maç sonunda Şahin, Gülden Osman'la karesini Instagram'dan paylaştı.

Kaynak: Hürriyet