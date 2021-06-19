Ebru Şahin aileye girdi
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Ebru Şahin aileye girdi

Ebru Şahin aileye girdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz sene aşk yaşamaya başladığı NBA'nın Cleveland Cavaliers takımında forma giyen milli basketolcu Cedi Osman'la evlilik yolunda ilerliyor. İşte detaylar...

Ebru Şahin, yaklaşık bir senedir birlikte olduğu Cedi Osman'la evlilik yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde milli basketbolcunun anne ile babasıyla tanışan oyuncu, bu defa basketbolcunun akrabalarıyla da bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Alaçatı'da bir villa kiralayan Osman, sevgilisini annesi Binela Hanım ile babası Sermet Bey'le tanıştırmıştı. Şahin, A Milli Basketbol takımımızın hazırlık maçında Rusya ile karşılaşmasını tribünden izledi. Cedi Osman'ın formasını giyen oyuncu, maçı basketbolcunun akrabası Gülden Osman'la takip etti. Maç sonunda Şahin, Gülden Osman'la karesini Instagram'dan paylaştı. Türkiye, karşılaşmayı 80-62 kazandı.

Ebru Şahin aileye girdi
Ebru Şahin aileye girdi

Kaynak: Snob Magazin

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