MARDİN (Snob Magazin) - Dizi çekimleri sırasında Mardin'de köy okulunda okuyan çocuklar için yardım kampanyası başlatan Şahin'in şimdi de üniversiteli genç kızlara burs verdiği ortaya çıktı.

Şahin'in Geleceğin Güçlü Kadınları projesi için örnek bir kampanya yürüttüğü anlaşıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan genç kadın mühendis adaylarına burs verdiği ifade edildi.

Şahin ayrıca 8 Mart 2022'de Dünya Kadınlar Günü'nde ikincisi yapılacak projenin gönüllü elçisi oldu.

Öte yandan Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman da onu hiç yalnız bırakmıyor. Tüm kampanyalarında yanında yer alıyor.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması milli basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Ebru Şahin'e geçtiğimiz haftalarda romantik evlilik teklifinde bulunmuştu.

Basketbolcu, sevgilisinden "Evet" yanıtını alırken, çift mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşmıştı.