Ebru Şahin'in şöhreti ülke sınırlarını aştı! Herkes onu konuşuyor
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Ebru Şahin'in şöhreti ülke sınırlarını aştı! Herkes onu konuşuyor

Ebru Şahin'in şöhreti ülke sınırlarını aştı! Herkes onu konuşuyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son yıllarda oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Şahin, Google Trends verilerine göre dünya genelinde son 1 yıl içerisinde en çok aranan Türk oyuncu oldu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Google Trends verilerine göre dünya genelinde son 1 yıl içerisinde toplam 60 ülkede aratıldı.

Bulgaristan'dan Suriye'ye, Arjantin'den Meksika'ya ve Cezayir'den Kanada'ya kadar yüzbinlerce kullanıcı, son 1 yıl içerisinde Ebru Şahin ismini google'da defalarca arattı.

"HAYAL ETMİŞTİM DİYEMEM"

Ebru Şahin, "Ödüller alıyorsunuz. Projeleriniz çok izleniyor. Reklamlarda karşımıza çıkıyor, dergi kapaklarını süslüyorsunuz. Bu kadarını hayal eder miydiniz?" sorusuna, "İnsan zaten hep hayal eder, ben de küçüklüğümden beri oyuncu olmayı hayal ediyordum. Ama bazen çok zorlayıcı olsa da fazla otokontrollü olduğumdan şu anki sevgi ve manevi kazanımlarımı hayal etmiştim diyemem." cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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