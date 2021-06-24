Ebru Şahin'den olay yaratan evlilik açıklaması
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Ebru Şahin'den olay yaratan evlilik açıklaması

Ebru Şahin'den olay yaratan evlilik açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ebru Şahin ile Cedi Osman çifti, önceki gün Etiler'de araç içerisinde objektiflere takıldı. Şahin, evlenecekleri yönünde çıkan iddialara cevap verdi. İşte güzel oyuncunun flaş açıklamaları...

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın beraberliği tam gaz devam ediyor.

Yaz tatillerini noktalayan ikili, önceki gün Etiler'de araç içerisinde objektiflere takıldı.

Utangaç tavırlar sergileyen Şahin ve Osman'a evlilik iddiaları soruldu.

Muhabirlere açıklama yapan Ebru Şahin, "İlişkimiz güzel gidiyor. Cedi'nin ailesiyle tanıştım. Ancak gündemimizde evlilik yok" ifadelerini kullandı.

Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Cedi Osman'ın ailesiyle bir araya gelmişti.

Ebru Şahin'den olay yaratan evlilik açıklaması
Ebru Şahin'den olay yaratan evlilik açıklaması
Ebru Şahin'den olay yaratan evlilik açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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Ebru Şahin'den olay yaratan evlilik açıklaması - Haberler Magazin
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