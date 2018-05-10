Ebru Polat'tan İlginç Çıkış: İlham Ya Yemekte Ya da Yatakta Geliyor

Hakan Kanburoğlu'na özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Ebru Polat, "Genellikle müzik ilhamım yatakta ve yemekte geliyor" diyerek ilginç bir çıkışa imza attı.

"PİYASANIN EN BÜYÜK SORUNU REKABET"

Hukuk Fakültesi mezunu olan ve zaman zaman yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Polat, "Müzik piyasasının en büyük sorunu rekabet, bu piyasada rakibini düşman görüyorsun ve ekmeğini paylaşmak istemiyorsun" ifadesini kullandı.

"YATAKTA İLHAM GELİYOR"

Şarkı sözü ve beste de yapan güzel şarkıcı, "Müzik ilhamının yatakta ve yemekte geliyor genellikle" dedi.

"YASAK AŞKA KARŞIYIM"

Polat aşk içinse şu yorumu yaptı: "Platonik aşka ve yasak aşka karşıyım. Karşımdaki beni sevmiyorsa ben onu hiç sevmem, mantığım bu."

Ebru'nun cesur paylaşımlarından bazıları;