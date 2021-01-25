Ebru Polat'tan dekolte tepkisi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat yine gündemde. Kendi markasının tanıtımını yapan Ebru Polat dekolteli pozuyla olay oldu. Bir kadın takipçisi Polat'a "Bu kadın artık o kadar çıplak ki... Hiçbir dekoltesi dikkat çekici gelmiyor bana. Ortalık malı misali" yorumunda bulundu.

'Erkeklerden çekiyoruz'

Bu yorumu gören Polat, çileden çıktı. Ünlü şarkıcı takipçisine "Hemcinsine ne çirkin bir üslup bu yahu! Erkeklerden yeterince çekiyoruz bir de sizin gibi kadının kadına düşmanlığıyla mı uğraşacağız biz. Sevmezsin beğenmezsin o ayrı ama üslup denen bir şey var. Edep dekoltede değil beyinde başlar maalesef siz edepsizsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Hürriyet