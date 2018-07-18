Ebru Polat, Pide Videosuyla Sosyal Medyada Olay Oldu
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, konser vermek için gittiği Samsun'da fırın başına geçerek pide yaptı. Polat'ın videosu sosyal medyada olay oldu.
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, konser programı kapsamında Samsun'a gitti. Samsun'a gider gitmez soluğu pide fırının önünde alan Ebru Polat o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
PİDEYİ FIRINA VERDİ
Ünlü şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, kürek ile pideleri fırına verdi. Polat "Samsun'a giderimde pide yapmammı... Hemen fırına hadi bakimmm" notuyla videosunu paylaştı.
"KOLAY GELSİN EBRU USTAM"
Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın takipçileri videoya "Kolay gelsin Ebru ustam. Elinizden her iş geliyor" yorumunu yaptı.
YORUMLAR (20)
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PİDE BAHANE MANZARA ŞAHANE GERİCİ YOBAZLAR ÇATLASIN.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Darmadağın olmuş buCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bende mercimeği fırını verilim diyorum Ebrou, ne dersin?Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Bu aralar piyasada inanılmaz bi kalça akımı var. Göz hakkı diye göz atıyoruz ama sonumuz hayırlı ola..Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Ben bir şe demiyom. gördügünüz gibi sosiyal mediya da oley va. . .Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır