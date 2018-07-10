Ebru Özkan'ın İsrail'de Gözaltında Tutulması

Memur-Sen Düzce Kadın Komisyonu Başkanı Asiye Durnacı, Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın İsrail'de gözaltında tutulmasına ilişkin, "Bütün duyarlı kesimleri, insan hakları hareketlerini, uluslararası insan hakları mekanizmalarını bu zulme karşı daha güçlü tepki vermeye çağırıyoruz." dedi.

Durnacı, il temsilciliği binasında yaptığı basın açıklamasında, Ebru Özkan'ın yalnız olmadığını söyledi.

Kudüs'e yapılan ziyaretlerde artık Türk vatandaşlarının zorluklarla karşılaştığını dile getiren Durnacı, şöyle konuştu:

"İsrail'de 11 Haziran'dan bugüne tam 6 defa gözaltı süresi uzatılan Ebru Özkan'ın maruz kaldığı bu zulmün arkasında, söz konusu Kudüs sevgisi ve davası karşısında milletçe sahip olunan hassasiyeti bulunuyor. İşgalci siyonist rejimin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kudüs'e gitmesini caydırmak için bu tavrı geliştirdiğini biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin'de yaşanan zulme verdiği her tepki, Kudüs'ün statüsüne dair uluslararası mekanizmaları harekete geçiren her adımı siyonist rejimin haksız öfkesini büyütmektedir. Siyonist rejimin uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek insan onurunu ayaklar altına almayı olağanlaştırması ise tüm insanlık için büyük bir tehdittir."

Ebru Özkan'ı, dik duruşundan dolayı selamladıklarını aktaran Durnacı, "Kudüs gibi insan onuru da kutsaldır. Bütün duyarlı kesimleri, insan hakları hareketlerini, uluslararası insan hakları mekanizmalarını bu zulme karşı daha güçlü tepki vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.