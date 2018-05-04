Ebru'nun Pırlanta Yüzükleri Dinlemeye Gelenlerin Gözlerini Aldı
Önceki akşam Günay'da hayranları ile buluşan Ebru Gündeş'in pırlanta şovu geceye damga vurdu.
Ebru Gündeş, önceki akşam Günay'da sahneye çıktı. Şarkıcı, performansı ve sahne kıyafeti kadar ilginç tasarımlı yüzüğüyle de dikkat çekti.
PIRLANTALARINI GÖRENLER GÖZLERİNİ ALAMADI
Kocası Amerika'da tutuklu bulunan Ebru Gündeş'in pırlanta yüzüklerini görenler 'Ebru'dan pırlanta şov' şeklinde yorumlar yaptı.
DEMET AKALIN YALNIZ BIRAKMADI
Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gidenler arasında Demet Akalın-Okan Kurt çifti de vardı.
Akalın, Gündeş'in daveti üzerine sahneye çıkarak bir şarkı söyledi.
YORUMLAR (28)
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Konfeksiyondan nerelere gel vay be hayat işte savuruyor rüzgar gibi gerçi o aleme girmenin de bedeli var elbette Allahtan ne girdik ne karakterimizden taviz verdikCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KENDİSİNE HERHANGİ Bİ SEMPATİM BULUNMAMAKLA BERABER SESİNE HAYRAN OLDUGUM ÖLÜRSE KİMİ DİNLEYECEGİZ DEDİM KİŞİ. . .Cevap Yaz 1 Yayından KaldırSEV....SEVME.....UMRUMDA DEĞİL....: Aleyna tilki dinlersin ki:)1 Yayından Kaldır
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Mert aşigim sana oğlumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ebru hanım kocası gibi hain. Bakmayın ki gülüyor ve şarkı söylüyor. Hain bu EbruCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır