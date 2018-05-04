Ebru'nun Pırlanta Yüzükleri Dinlemeye Gelenlerin Gözlerini Aldı

Ebru Gündeş, önceki akşam Günay'da sahneye çıktı. Şarkıcı, performansı ve sahne kıyafeti kadar ilginç tasarımlı yüzüğüyle de dikkat çekti.

PIRLANTALARINI GÖRENLER GÖZLERİNİ ALAMADI

Kocası Amerika'da tutuklu bulunan Ebru Gündeş'in pırlanta yüzüklerini görenler 'Ebru'dan pırlanta şov' şeklinde yorumlar yaptı.

DEMET AKALIN YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gidenler arasında Demet Akalın-Okan Kurt çifti de vardı.

Akalın, Gündeş'in daveti üzerine sahneye çıkarak bir şarkı söyledi.