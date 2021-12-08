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Ebru Keskin mankenleri gölgede bıraktı

Ebru Keskin mankenleri gölgede bıraktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Wobble" ve "Hey Mama" şarkılarıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan şarkıcı Ebru Keskin, Seyit Ares'in düzenlediği defilede giydiği pembe elbiseyle tüm gözleri kendi üzerine çevirdi.

Ünlü şarkıcı Ebru Keskin, Seyit Ares'in düzenlediğ defilede giydiği pembe elbiseyle tüm gözleri kendi üzerine çevirdi. Derin yırtmaçlı eteğiyle düzgün fiziğini gözler önüne seren Keskin, adeta modellerden rol çaldı.

Pembe eteği ve balon kol mini ceketiyle gecenin en şık isimleri arasında yer alan Keskin'in yanında davete katılan ünlü isimler de sönük kaldı.

Farklı tarzlarda yorumladığı "Wobble" ve "Hey Mama" şarkılarıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Keskin, yakında ünlü bir rapçiyle düet yapacağının müjdesini verdi.

Ebru Keskin mankenleri gölgede bıraktı

Ebru Keskin mankenleri gölgede bıraktı

Ebru Keskin mankenleri gölgede bıraktı

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