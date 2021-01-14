Ebru Gündeş'in küçüklük fotoğrafı ortaya çıktı! Şaşırtan detay
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Ebru Gündeş'in küçüklük fotoğrafı ortaya çıktı! Şaşırtan detay

14.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:49
Ebru Gündeş'in küçüklük fotoğrafı ortaya çıktı! Şaşırtan detay

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından küçüklük fotoğrafını paylaştı. Fotoğraftaki o detay dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Ebru Gündeş, fotoğrafın altına, "Sahneye çıkmadığım yıllarda masaya çıkıp şarkı söylediğim doğrudur" notunu düştü.

KÜÇÜKLÜKTEN BERİ SAHNEYE İLGİSİ VARMIŞ

Gündeş'in çocukluktan beri sahneye ve şarkıcılığa eğilimi olduğu ortaya çıktı.

NASIL ŞÖHRET OLDU?

Ebru Gündeş, 12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gedi. İlkokulu Ankara'da okuduktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

Maddi imkansızlıkları yüzünden öğrenimini yarım bırakan Gündeş'in sesinin güzelliğini 1989 yılında keşfeden bir aile dostu onu ve annesi Müjgan Kumartaşlıoğlu'nu bir müzik yapımcısına götürdü.

İLK KEZ 1991'DE SAHNEYE ÇIKTI

Ebru Gündeş'in sesinden büyülenen Neşe Demirkat, onu ünlü prodüktör Koral Sarıtaş ve Selçuk Tekay'ın ellerine teslim etti. 1991 yılında Koral Sarıtaş'ın yönlendirmesiyle ilk sahne deneyimini Emel Sayın'a vokal yaparak yaşadı.

1993 yılında 'Tanrı Misafiri' adlı ilk albümünü piyasaya çıkaran Ebru Gündeş, milyonluk satış rakamına ulaştı.

Kaynak: Snob Magazin

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