Ebru Gündeş'in küçüklük fotoğrafı ortaya çıktı! Şaşırtan detay

Ebru Gündeş, fotoğrafın altına, "Sahneye çıkmadığım yıllarda masaya çıkıp şarkı söylediğim doğrudur" notunu düştü.

KÜÇÜKLÜKTEN BERİ SAHNEYE İLGİSİ VARMIŞ

Gündeş'in çocukluktan beri sahneye ve şarkıcılığa eğilimi olduğu ortaya çıktı.

NASIL ŞÖHRET OLDU?

Ebru Gündeş, 12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gedi. İlkokulu Ankara'da okuduktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

Maddi imkansızlıkları yüzünden öğrenimini yarım bırakan Gündeş'in sesinin güzelliğini 1989 yılında keşfeden bir aile dostu onu ve annesi Müjgan Kumartaşlıoğlu'nu bir müzik yapımcısına götürdü.

İLK KEZ 1991'DE SAHNEYE ÇIKTI

Ebru Gündeş'in sesinden büyülenen Neşe Demirkat, onu ünlü prodüktör Koral Sarıtaş ve Selçuk Tekay'ın ellerine teslim etti. 1991 yılında Koral Sarıtaş'ın yönlendirmesiyle ilk sahne deneyimini Emel Sayın'a vokal yaparak yaşadı.

1993 yılında 'Tanrı Misafiri' adlı ilk albümünü piyasaya çıkaran Ebru Gündeş, milyonluk satış rakamına ulaştı.





Kaynak: Snob Magazin