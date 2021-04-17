Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'ın Hadise'yle yasak aşk yaşadığı iddiası

Ebru Gündeş'in "Başka kadınlarla ilişkisi var" diyerek boşanma davası açtığı eşi Reza Zarrab'la yakın arkadaşı Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Twitter hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlayan Hadise, "Ramazan gününde bana bunu yaşatanlardan hesabını soracağım" dedi.

11 yıl önce evlendiği Reza Zarrab'a boşanma davası açan Ebru Gündeş, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürmüştü. Gündeş'in bahsettiği kadınlardan birinin yakın arkadaşı Hadise olduğu iddiası magazin gündemine büyük yankı uyandırmıştı.

"KİMSE BENİM NAMUSUMU LEKELEYEMEZ"

Yasak aşk iddiasında adı geçen Hadise ise Twitter hesabından açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Hadise, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" dedi.