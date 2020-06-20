Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, önceki gün gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara'yla bir arkadaşının evindeki mangal partisine gitti. Yıllar sonra ilk kez görüntülenen 8 yaşındaki Alara'nın annesine olan benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.

Temmuz ayında başlaması planlanan konserinden önce Bodrum'da tatil yapan Ebru Gündeş, önceki gün yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Havuz başındaki mangal partisine katılan Gündeş, yanında 8 yaşındaki kızı Alara'yı da götürdü.

HEM KIZIYLA İLGİLENDİ HEM ARKADAŞLARIYLA SOHBET ETTİ

Posta'da yer alan habere göre: Mangal partisine makyajsız halde katılan Gündeş'ten çok 8 yaşındaki kızı Alara ilgi odağı oldu. Arkadaşlarıyla sohbet ederken kızından bir an olan ilgisini esirgemeyen Gündeş, pişen tüm etlerden yedirmeyi ihmal etmedi. Anne ve kızın birbirine olan benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.

İşte Ebru Gündeş ve kızı: