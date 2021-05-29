Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşandı! O detay dikkat çekti
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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşandı! O detay dikkat çekti

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşandı! O detay dikkat çekti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davası nisan ayında sonuçlanmıştı. Boşanma kararının ardından kızı Alara ile Zarrab'ın yanına ABD'ye giden Gündeş, Türkiye'ye döndü. Gündeş'in dönüşüyle çiftin avukatları boşanma kararını kesinleştirdi ve evlilik resmen sona erdi. Çiftin kızları Alara'nın velayeti bakın kime verildi...

EBRU Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki boşanma davası, 22 Nisan'da sonuçlandı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına hükmetti. Boşanma kararının ardından kızları Alara ile ABD'ye giden Gündeş, geçen hafta Türkiye'ye döndü. Sanatçının dönüşüyle dava kararı kesinleşti ve çift resmen boşandı.

EVLİLİK 11 YIL SÜRDÜ

Türkiye, Ebru Gündeş'in 11 yıllık evliliğini bitirmek için açtığı boşanma davasını Hürriyet'ten öğrenmişti. Ebru Gündeş dava dilekçesinde, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe gösterip, Reza Zarrab'ın bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde 22 Nisan'da görülen dava sonunda çiftin boşanmasına hükmedildi. Davanın 'anlaşmalı' olarak sona erdiği ilk kez 7 Mayıs'ta Hürriyet'te yer aldı. Tek celsede sonuçlanan davada çiftin kızları Alara'nın velayeti Ebru Gündeş'e verildi.

1 AY ABD'DE KALDI

Gündeş dava sonrası kızı Alara ile birlikte nisan ayının son günlerinde ABD'ye gitti. Bu sürede kızı Alara babası Reza Zarrab'la birlikte kaldı. Yaklaşık 1 ay ABD'de kalan anne-kız, 21 Mayıs Cuma günü Türkiye'ye döndü. Gündeş'in dönüşüyle çiftin avukatları 24 Mayıs'ta kararı tebliğ ettirdi. Gündeş ve Zarrab'ın evliliği resmen bitti. (Hürriyet)

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşandı! O detay dikkat çekti

Kaynak: Snob Magazin

11 yıl önce evlenen Ebru Gündeş ile Reza Zarrab resmen boşandı
11 yıl önce evlenen Ebru Gündeş ile Reza Zarrab resmen boşandı
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