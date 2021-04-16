Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasına yayın yasağı
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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasına yayın yasağı

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasına yayın yasağı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Ebru Gündeş'ten flaş bir hamle daha geldi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ebru Gündeş, mahkemeye yaptığı başvuruyla, boşanma süreciyle ilgili haberlere yayın yasağı getirtti.

"BOŞANMA DAVASINDAKİ GİZLİLİK KARARI İHLAL EDİLDİ"

Bodrum Aile Mahkemesi'nin ara kararında, "Boşanma dosyasındaki bilgi, belge ve evrakların gizli tutulmasına ve dosya üzerinde inceleme yapılmasının hakim izine tabii tutulmasına dair karar verildiği, ancak yazılı ve görsel basında dava dilekçesinin içeriğinin yayınlandığı ve özel hayatın gizliliğinin ve davanın gizlilik kararının ihlal edildiğini, Anayasa'nın 20.maddesi ve mahkemenin ara kararı doğrultusunda yayın yapılmasının durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesini talp etmiştir" ifadelerine yer verildi.

GÜNDEŞ'İN YAYIN YASAĞI TALEBİ KABUL EDİLDİ

Bodrum Aile Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda Gündeş ile Zarrab arasında görülecek boşanma davasına ilişkin, yazılı ve görsel basında ve internet medyasında her türlü haber, röportaj, görüntü, eleştiri ve benzeri yayınlar yapılamayacak.

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DAVA İÇİN BODRUM'U SEÇTİ

Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, dava açmak için Bodrum Aile Mahkemesi'ni tercih etti. Dava dilekçesindeki ayrıntıya göre şarkıcı artık Bodrum-Bitez'de yaşıyordu. Adres olarak burayı göstermişti. Reza Zarrab'ın adresi ise Beykoz-Kanlıca'daki yalı gösterilmişti. Bodrum Aile Mahkemesi, 12 Nisan'da verdiği kararda tarafların 2 hafta içinde dosyaya ilişkin savunma ve itirazlarını iletmesini istedi. Mahkeme ayrıca çiftin çocuklarının velayeti, psikolojik durumu ve tarafların boşanma nedenleri hakkında sosyal inceleme raporu alınmasına hükmetti.

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.

Ebru Gündeş, dava dilekçesinde evlilik birliğinin onarılamaz bir şekilde temelinden sarsıldığına vurgu yaparak boşanmak istediğini dile getirdi. Sanatçı, kızı Alara'nın velayetini de talep etti.

Kaynak: Snob Magazin

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