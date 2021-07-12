Ebru Gündeş, Bodrum'da konser verdi
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Ebru Gündeş, Bodrum'da konser verdi

Ebru Gündeş, Bodrum'da konser verdi
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

BODRUM'da Ebru Gündeş, hafta sonu konserler verdi.

BODRUM'da Ebru Gündeş, hafta sonu konserler verdi. Gündeş, izleyenleri ile buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yalıkavak'ta bir restoranda sahne alan Ebru Gündeş, sahne şovları ve sevilen şarkılarıyla tatilcilere keyifli anlar yaşattı. Gündeş, şarkı söylemeyi çok özlediğini belirterek, "Şükürler olsun ki yine birlikteyiz, biz sizleri çok özledik" dedi. İzleyenler de Gündeş'le birlikte şarkılar söyledi.


Ebru Gündeş, Bodrum'da konser verdi
Ebru Gündeş, Bodrum'da konser verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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