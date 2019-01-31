Ebru Gündeş, 5 Yıl Aradan Sonra Yeni Albümünü Müzikseverlerin Beğenisine Sundu

Ä°ran asÄ±llÄ± iÅŸ insanÄ± Reza Zarrab'la evli olan ve hamile olduÄŸu iddia edilen Ebru GÃ¼ndeÅŸ 5 yÄ±llÄ±k suskunluÄŸunu bozarak 15'inci albÃ¼mÃ¼ "AÅŸÄ±k"Ä± mÃ¼zikseverlerin beÄŸenisine sundu.

"DEFOLUN ARTIK HAYATIMDAN"

PaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video ile albÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ tarihinin 31 Ocak olduÄŸunu ilan eden Ebru GÃ¼ndeÅŸ 15'inci albÃ¼mÃ¼ "AÅŸÄ±k"Ä± Youtube resmi kanalÄ±ndan mÃ¼zikseverlere sundu. YÄ±ldÄ±z Tilbe, GÃ¶khan Tepe, Ayla Ã‡elik gibi birÃ§ok ismin destek verdiÄŸi albÃ¼mÃ¼n ilk klibi, "AÅŸÄ±k"a Ã§ekildi. Beykoz Kundura FabrikasÄ±'nda Ã§ekilen klibi Metin Arolat yÃ¶netti. SÃ¶zleri Åebnem Sungur'a mÃ¼ziÄŸi ise GÃ¶khan Tepe'ye ait olan "Gidiniz" adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± son gÃ¼nlerde hakkÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere yÃ¶nelik cevap niteliÄŸindeydi. TakipÃ§ileri Ebru GÃ¼ndeÅŸ iÃ§in "KadÄ±n artÄ±k en sonunda dedikoduculara kibarca defolun artÄ±k demiÅŸ hayatÄ±mdan" gibi yorumlarda bulundu.

HAMÄ°LE KALDIÄI Ä°DDÄ°A EDÄ°LMÄ°ÅTÄ°

Ebru GÃ¼ndeÅŸ, geÃ§tiÄŸimiz aylarda eÅŸi Reza Zarrab'Ä±n yanÄ±na gitmiÅŸti. Ä°ddialara gÃ¶re yeniden anne olmak isteyen Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in vÃ¼cudundaki ÅŸiÅŸlikler hamile olduÄŸunun gÃ¶stergesiydi. Amerika'da tutuklandÄ±ktan sonra itirafÃ§Ä± olup tanÄ±k konumuna geÃ§erek serbest kalan Reza Zarrab'la evliliÄŸini sÃ¼rdÃ¼ren Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in, New York ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda hamile kaldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.