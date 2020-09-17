Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin dava başladı Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Ebru Erdem'in, bir binanın 9. katından düşerek ölümüne ilişkin haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Ebru Erdem'in, bir binanın 9. katından düşerek ölümüne ilişkin haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Taş ile tutuksuz sanık Kemal Sönmez katıldı. Maktul Ebru Erdem'in annesi Ayşe Erdem ve babası Murat Erdem ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık Serdar Taş, savunma için süre talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Kemal Sönmez de, olayın gerçekleştiği evi bir seneliğine kiraladığını, arkadaşları evi istediğinde anahtarı verdiğini ifade ederek, "Maktul Ebru Erdem'i tanımam. Serdar evin müsait olup olmadığını sordu, bende 'müsait' dedim. Dairenin girişine kadar Serdar ve kız arkadaşıyla beraber gittik, ben daireye girmedim. Yanlarından ayrıldıktan sonra ben kız arkadaşımla başka bir daireye gittim. Ambulans seslerini duyunca olaydan haberdar oldum." ifadelerini kullandı.

Müşteki olan baba Murat Erdem, "Kızım saf ve temiz kalpli biriydi. Kız arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi. Anne Ayşe Erdem de sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Nazlıcan Bal ise ölen Ebru Erdem'in arkadaşı olduğunu belirterek, olaydan 3 ay öncesine kadar her gün görüştüğü arkadaşı Ebru'nun uyuşturucu madde kullanmadığını ifade etti.

Dinlenilmeyen bazı tanıkların zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti de tutuklu sanığın bu halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan müştekilerin avukatı Gizem Nur Kalkan, "Bütün kadınlar için bütün cinayetlerin aydınlatılmasını istiyoruz. Sadece Ebru Erdem değil, bütün herkes için adaletin yerine gelmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Ebru Erdem'in babası Murat Erdem de, "Adalet istiyoruz." dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Mart 2019'da Küçükçekmece'de bir adreste yarı çıplak bir kişinin binadan atıldığı ya da atladığı şeklindeki ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin 17 yaşındaki Ebru Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştıkları anlatılıyor.

Olayın ardından sanık Taş'ın hızlıca binadan inerek bir taksiyle buradan ayrıldığına yer verilen iddianamede, olaydan birkaç gün önce evde kira sözleşmesiyle oturan sanık Kemal Sönmez'in uyuşturucu içmek amacıyla sanık Serdar Taş ve ölen Ebru Erdem'i evine aldığı ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Kemal Sönmez'in, maktulün 18 yaşından küçük olduğunu bildiği halde sanık Serdar Taş ile maktulün cinsel ilişkiye girmesi amacıyla dairesinin anahtarını verdiği aktarılarak, sanık Taş'ın olay tarihinden önce ve olay günü uyuşturucu maddeleri satın alarak maktule verip içirdiği, Taş'ın 18 yaşından küçük olduğunu bilmesine rağmen maktulle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı belirtiliyor.

Olay günü sanığın uyuşturucu maddeyi maktule kullandırdığı belirtilen iddianamede, cinsel birlikteliği kabul etmeyen maktulün yaşanan tartışmada sanık tarafından itilerek 9. kattaki dairenin penceresinden aşağı düşürüp ölümüne sebep olduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanık Serdar Taş hakkında "çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Diğer sanık Kemal Sönmez'in ise "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA