Ebru, engelini dans ve okçulukla aştı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 13 yaşında omurilik iltihabı nedeniyle felç geçiren, doktorların 2 ay ömür biçtiği Ebru Akköz (35), verdiği mücadele ile yaşama tutundu. Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası'nda dereceler elde eden, kendisini okçulukta da geliştiren Akköz, "Avrupa'da ülkemizi temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Kadın ve engelli olarak 'Ben de varım', 'Ben de başarabiliyorum' demek istiyorum" dedi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğan Ebru Akköz, babasının tayininin çıkması üzerine Hatay'a yerleşti. 13 yaşında omurilik iltihabı sonucu felç kalan Akköz, doktorların 2 ay ömür biçmesine rağmen hayat mücadelesinden vazgeçmedi. Akköz, yoğun fizik tedaviyle önce emeklemeye, ardından sol bacağını az da olsa kullanmaya başladı. 2019 yılında Antalya'da devlet memuru olarak göreve başlayan Akköz, yoğun fizik tedavisine devam etti.

Birinci olma hayali kurduğunu söyleyen Akköz, "Öncelikle ilk göz ağrım olan para dans kategorisinde Türkiye'de birinci olmak istiyorum. Birincilik elde edip Nezihe ve Abdulkadir arkadaşlarımla beraber Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Avrupa'da ülkemizi temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Okçulukta da dereceye girip, yurt dışında ülkemizi tanıtmak istiyorum. Bir kadın ve engelli olarak 'Ben de varım', 'Ben de başarabiliyorum' demek istiyorum" ifadelerini kullandı.