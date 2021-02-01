Ebru'dan şarkı yarışması
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Ebru'dan şarkı yarışması

01.02.2021 09:12 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:16
Ebru'dan şarkı yarışması

Ebru Gündeş'in müzik dünyasına yeni yetenekler bulmak amacıyla düzenlediği dijital yarışma kapsamında katılımcılar, kendi şarkılarını içeren videoları ebrugundesdinliyor.

Ebru Gündeş'in müzik dünyasına yeni yetenekler bulmak amacıyla düzenlediği dijital yarışma kapsamında katılımcılar, kendi şarkılarını içeren videoları ebrugundesdinliyor.com adresine gönderecek.

Şarkılar, Ebru Gündeş'in YouTube kanalında yayınlanacak. En çok görüntülenen beş şarkı finale kalacak. ve birinciyi Gündeş'in başkanlığını yaptığı jüri belirleyecek.

Kaynak: Hürriyet

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