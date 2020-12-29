Ebru Baki kimdir? Ebru Baki kaç yaşında ve nereli? Ebru Baki evli mi?
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Ebru Baki kimdir? Ebru Baki kaç yaşında ve nereli? Ebru Baki evli mi?

29.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:58
Ebru Baki kimdir? Ebru Baki kaç yaşında ve nereli? Ebru Baki evli mi?

Habertürk ekranlarında "Para Gündem" adlı programın sunucu Ebru Baki yaptığı Asgari Ücret konuşmalarıyla tekrar gündeme geldi. İzleyiciler Ebru Baki kimdir? Ebru Baki evli mi? Ebru Baki kaç yaşında, nereli? gibi soruları internet üzerinde araştırmaya devam ediyor. İşte detayları!

Ebru Baki, her sabah saat 09:00 ve 12:00 saatleri arasında Habertürk kanalında daimi ve geçici yorumcularla birlikte sunan "Para Gündem" programını sunmaktadır. Ekonomi ile ilgili program yapan Ebru Baki, bu sabahki programında 2021 Asgari Ücreti ile ilgili söyledikleriyle ilgili Twitter'da gündem oldu ve eleştirilere maruz kaldı. Peki, Ebru Baki kimdir? Ebru Baki kaç yaşında ve nereli? Ebru Baki evli mi?

EBRU BAKİ KİMDİR?

Ebru Baki, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 45 yaşındadır. Başarılı bir gazeteci olan Ebru Baki ihtisasınıMarmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde stajını tamamlamıştır.Marmara Üniversitesi'nden okul ve bölüm birincisi olarak mezun olmuştur ve Cumhuriyet Dergi'sinde yayınlanan bazı haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Birincilik bitirdiği Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünün ardından Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'nü de okuyan Ebru Baki, çeşitli burslara da layık görüldü. Staj döneminden CNN Türk'teki çalışma hayatına Hürriyet gazetesinde 7 yıllık bir çalışma hayatı geçiren Baki, CNN Türk'te ekonomi haberlerini sundu.

Doğan Medya'nın el değiştirerek Demirören Medya'nın yönetimine geçince Ebru Baki CNN Türk'ten ayrılarak Habertürk kanalına geçti. Ve hala burada çalışmaktadır.

Ebru Baki, hafta içi her sabah Habertürk kanalında Bülent Aydemir ve değişen yorumcu konuklarıyla birlikte "Para Gündem" isimli programın sunuculuğunu yapıyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 12:28:54. #1.14#
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