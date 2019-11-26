Ebru Akıcı'nın hayatı kadınlara umut ışığı oluyor!

26.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:47

Türkiye'de kadın cinayetleri, şiddet ve taciz olayları her geçen yıl giderek artıyor. Kadınların hukuki kazanımlarının hedef alındığı ülkedeki bazı kadınların yaşam savaşı ise dikkat çekiyor. Diyarbakır'da Engelli Basketbol Takımı'nda oynayan Ebru Akıcı'nın sporla tanıştıktan sonraki yaşam hikayesi ise, Türkiye'deki karanlık tabloya umut ışığı oluyor