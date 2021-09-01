Ebru Ağar EBK'da
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Ebru Ağar EBK'da

Ebru Ağar EBK'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Spor Kulübü (EBK), tecrübeli oyuncusu Ebru Ağar'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Spor Kulübü (EBK), tecrübeli oyuncusu Ebru Ağar'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Spor Kulübü transferlere devam ediyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren EBK, Zeynep Zilan Şahin ve Melis Sağdıç'ın ardından liglerin tecrübeli oyuncusu Ebru Ağar'ı kadrosuna kattı. Tecrübeli forvet daha önce BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Güre Belediyespor, Mersin Üniversitesi, Emlak Konut, Orduspor takımlarında oynadı.

1.80 boyunda, 3 ve 4 numara pozisyonlarında görev yapan Ebru Ağar, EBK'ya transferiyle ilgili mutlu olduğunu ifade ederken, kulübün hedefleri doğrultusunda başarılı bir sezon yaşayacaklarına inandığını söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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