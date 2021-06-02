EBRD ve Yeşil İklim Fonu'ndan 1 milyar dolarlık yeni çevreci program
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EBRD ve Yeşil İklim Fonu'ndan 1 milyar dolarlık yeni çevreci program

EBRD ve Yeşil İklim Fonu'ndan 1 milyar dolarlık yeni çevreci program
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Yeşil İklim Fonu (GCF), iklim değişikliği ile mücadele kapsamında toplam hacmi 1 milyar dolar olan yeni bir finansman programı oluşturdu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Yeşil İklim Fonu (GCF), iklim değişikliği ile mücadele kapsamında toplam hacmi 1 milyar dolar olan yeni bir finansman programı oluşturdu.

EBRD'den yapılan açıklamada, yeşil finansmanın desteklenmesi ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla ERBD ve GCF tarafından Kurumsal Sektöre Yönelik Yüksek Etki Programı'nın oluşturulduğu bildirildi.

Açıklamada, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve GCF Direktörü Yannik Glamarec'in imza attığı programın Ürdün, Kazakistan, Fas, Tunus, Sırbistan, Ermenistan ve Özbekistan'da enerjiye dayalı endüstrilerde, tarım ve madencilik gibi alanlarda dönüşümü desteklemesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, "Şirketler, düşük karbonlu projelerin belirlenmesi, öncelikli hale getirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili bir dizi zorlukla karşı karşıya. EBRD ve GCF'nin desteği çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.

GCF Direktörü Yannik Glamarec ise "1 milyar dolar değerindeki bu girişim, GCF'nin EBRD ile ortaklığının gelişmekte olan ülkelerde iklim eyleminde yenilikçiliği ve yatırımı nasıl teşvik ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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