EBRD ve AfDB Afrika'da iş birliği için anlaştı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Afrika Kalkınma Bankası Grubu AfDB), Afrika'da sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak özel sektör yatırımlarının desteklenmesi amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Afrika Kalkınma Bankası Grubu AfDB), Afrika'da sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak özel sektör yatırımlarının desteklenmesi amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

EBRD'den yapılan açıklamada, Afrika ülkelerinin yıllık yaklaşık 2,5 trilyon dolar seviyesinde finansman açığı olduğu belirtilerek bu açığın kapatılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının önemi vurgulandı.

Her iki banka arasında kurulacak ortaklıkla özellikle yeşil enerji, dirençli altyapı ve sermaye piyasalarının geliştirilmesi alanlarındaki uzmanlığın paylaşılacağı, ayrıca reel ekonominin özel sektör aracılığı ile güçlendirilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

ERBD'nin açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Afrika Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Akinwumi Adesina, "İki kurum arasındaki ortaklık, Afrika'da özel sektörün büyümesini desteklemek açısında daha fazlasını yapmamıza imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (ERRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ise, "Kovid-19 krizi, daha sıkı ve daha kolektif bir iş birliği ihtiyacını doğurdu. Yıllar içerisinde bölgede AfDB ve ERBD arasındaki iş birliği giderek güçlendi. Bu anlaşma, kurumlarımızın özellikle Kuzey Afrika'da sürdürülebilir kalkınmayı daha da destekleyebilmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

22 Nisan tarihinde EBRD, AfDB ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu, tamamlandığında Mısır'ın en büyük güneş enerji santrali olacak Kom Ombo santralinin kurulması için toplam 114 milyon dolar finansman sağlanması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bankanın Güneydoğu Avrupa, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya'da toplam 40 ülkede yatırımları bulunuyor.

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Macaristan, Latvia, Litvanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Romanya, Sırbistan ve Mısır bankanın yatırım yaptığı başlıca ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran