EBRD Türkiye için büyüme öngörüsünü 0.8 puan artırdı

06.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:17

Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisi için büyüme öngörüsünü 0.8 puan artırdı.

EBRD'nin bölgesel ekonomik beklentiler raporuna göre, Türkiye ekonomsinin bu yıl yüzde 0.2 daralması, ardından 2020'de yüzde 2.5 büyümesi bekleniyor.Dünya Bankası da Türkiye ekonomisinin bu yıl geçen yıla kıyasla değişiklik kaydetmeyerek sıfır büyüyeceği, 2020'de ise yüzde 3.0 büyümeye ulaşacağı öngörüsü yaptı.

Kaynak: DHA