HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

EBRD desteğiyle 104 aday "sertifikalı arıcı" oldu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) desteğiyle Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen eğitime katılıp mezun olan 104 aday, "sertifikalı arıcı" olarak mesleğe ilk adımlarını attılar.

EBRD desteğiyle 104 aday
01.09.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:33

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) desteğiyle Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen eğitime katılıp mezun olan 104 aday, "sertifikalı arıcı" olarak mesleğe ilk adımlarını attılar.

Uzaktan eğitimin yanı sıra akademide üçer hafta süren teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan 104 arıcı adayı, Bal-Der (Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu) sertifikasını almaya hak kazandı. Her üç eğitimi de başarıyla tamamlayan 52'si kadın 104 arıcı adayına, arıcılığa ilk adımlarını atmalarına destek olmak hedefiyle Balparmak da arılı iki kovan hediye etti.

Eğitimlerde arı yaşamı ve biyolojisi, koloni bakımı ve yönetimi, arı hastalıkları, ana arı üretimi, arı ürünleri üretimi, arıcılık ekipmanları, regülasyonlar, nektarlı bitkiler gibi çeşitli konular, teorik olarak anlatılıp uygulamalı olarak gösteriliyor. Muğla-Ula'da bulunan Akademi'de, en az 30 kovan içeren ve uygulamalı eğitimlerin yapıldığı bir arılık bulunuyor. Arıcı adaylarına modern arıcılık teknikleri kovan başında uygulamalı olarak gösteriliyor; doğal bal, polen ve propolis üretim teknikleri anlatılıyor. Arısütü üretim atölyesinde ise arısütü üretim teknikleri öğretiliyor.Akademiye gelemeyen arıcı adayı kadın ve gençlere ise gezici eğitim aracı ile ulaşılarak, köylerinde benzer eğitimler veriliyor. Aynı zamanda gezici araç ile mevcut arıcıların arılıkları da ziyaret edilerek bilgileri güncelleniyor ve arıcılıktaki son gelişmeler paylaşılıyor. 

Türkiye'de arıcılık sektöründe ilk kez Balparmak'ın hayata geçirdiği uzaktan eğitime isteyen herkes Balparmak web sitesinde yer alan "Balparmak Arıcılık Akademisi" sayfasına kayıt olarak katılabiliyor. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Sibel Can Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Eylül Çocuk Türk Lirası
Şu an buradasınız: EBRD desteğiyle 104 aday "sertifikalı arıcı" oldu - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 17:01:04. #1.14#
title