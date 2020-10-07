EBRD'den "yeşil" yatırımı artırma hedefi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), gelecek 5 yıl boyunca yıllık yatırımının yüzde 50'den fazlasını yeşil enerjinin finansmanına ayıracak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), gelecek 5 yıl boyunca yıllık yatırımının yüzde 50'den fazlasını yeşil enerjinin finansmanına ayıracak.

Mayıs ayında yapılması planlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün ilk kez internet ortamında gerçekleştirilen EBRD Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda, bankanın gelecek 5 yıllık strateji planı ele alındı.

Bankadan yapılan açıklamada, EBRD'nin, gelecek 5 yıl boyunca yıllık toplam yatırımlarının yüzde 50'sinden fazlasını yeşil enerjinin finansmanı için kullanması yönünde karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bankanın salgının ekonomik etkilerini azaltmak adına 38 ülkeye toplam 21 milyar avroluk finansman paketi sunduğu, bu yolla özellikle likidite ihtiyacı olan şirketlere destek olunduğu kaydedildi.

Yeni strateji kapsamında, yeteneklerin geliştirilmesi ve istihdam fırsatlarına eşit erişim fırsatının desteklenmesi, girişimcilerin ve kadın projelerinin finanse edilmesi gibi önceliklerin yer aldığı kaydedildi.

Irak'ın, Bankanın hissedarlarına arasına katılmak için yaptığı başvuru kabul edildi

Bankanın, yeni strateji planı kapsamında, operasyonlarını gelecek 5 yıl içinde Sahraaltı Afrika ve Irak'ta artırmakla ilgileneceği belirtilen açıklamada, Irak'ın, Bankanın hissedarları arasına katılmak için yaptığı başvurunun da kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Başkan Vekili Jürgen Rigterink, "Ülkelerimizde bu zaman kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi korumalıyız. Daha hızlı bir şekilde, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

EBRD Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın yarınki bölümünde, görev süresi mayıs ayında tamamlanan eski Başkan Suma Chakrabarti'nin yerine geçecek ismin belirlenmesi öngörülüyor.

Geçen yıl tüm operasyonlarındaki yatırımlarını 10 milyar avronun üzerine çıkaran EBRD, bu yılın ilk yarısında toplam 5 milyar avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran