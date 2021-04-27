EBRD'den Uludağ İçecek'e 15 milyon avroluk kredi desteği
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EBRD'den Uludağ İçecek'e 15 milyon avroluk kredi desteği

EBRD'den Uludağ İçecek'e 15 milyon avroluk kredi desteği
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), içecek firması Uludağ İçecek'e 15 milyon avro hacminde kredi desteği sağlandığını bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), içecek firması Uludağ İçecek'e 15 milyon avro hacminde kredi desteği sağlandığını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye'nin önde gelen içecek üreticilerinden Uludağ için 15 milyon avroluk kredi desteğinin sağlandığı, kredinin şirketin yurt içinde ve yurt dışında rekabet gücünün artırılması amacıyla araştırma geliştirme faaliyetlerinde kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin Türkiye'de hane halkının tercih ettiği bir marka olmasının yanı sıra, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da da bilindiği belirtildi.

Bankanın açıklamasında, daha önce Uludağ İçecek'e yaklaşık 30 milyon avroluk bir başka kredinin sağlandığını da hatırlatıldı.

Açıklamada bankanın bu zamana kadar toplam 340 projeye toplam 13,5 milyar avroluk yatırım yaptığı, bu yatırımların yüzde 96'sını özel sektör yatırımları olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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