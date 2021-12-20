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EBRD'den Türk kadınlarının liderliğindeki şirketlere finansman desteği

EBRD'den Türk kadınlarının liderliğindeki şirketlere finansman desteği
AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de kadınların liderliğindeki küçük ve orta ölçekli şirketlerin (KOBİ) desteklenmesi amacıyla Yapı Kredi bankasına 50 milyon dolarlık finansman sağlanacağını bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de kadınların liderliğindeki küçük ve orta ölçekli şirketlerin (KOBİ) desteklenmesi amacıyla Yapı Kredi bankasına 50 milyon dolarlık finansman sağlanacağını bildirdi.

EBRD'den yapılan açıklamada, bankanın "İşte Kadın" programı kapsamında Yapı Kredi bankasına finansman desteği verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

50 milyon dolar tutarındaki finansman desteğinin kadınların liderliğindeki KOBİ'lerin Türk ekonomisindeki rolünü daha da güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Bankanın açıklamasında son yatırım duyurusunun Türk kadın girişimcilerin desteklenmesi için 2021 yılında ayrılan toplam 600 milyon avroluk mali desteğin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, bankanın Türkiye'de bu zamana kadar toplam 20 binden fazla kadın girişimciyi desteklediği belirtildi.

EBRD, yüzde 94'ü özel sektörde olmak üzere bu zamana kadar Türkiye'de toplam 361 projeye 14,7 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdi.

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AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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