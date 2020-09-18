Rönesans Sağlık Yatırım'a uzun vadeli EBRD finansmanı
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Rönesans Sağlık Yatırım'a uzun vadeli EBRD finansmanı

Rönesans Holding grup şirketi Rönesans Sağlık Yatırım'a Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD), sağlık sektörünü güçlendirmek için, toplam 40 milyon avro uzun vadeli kredi sağlanacak.

Rönesans Sağlık Yatırım'a uzun vadeli EBRD finansmanı
18.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:52

Rönesans Holding grup şirketi Rönesans Sağlık Yatırım'a Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD), sağlık sektörünü güçlendirmek için, toplam 40 milyon avro uzun vadeli kredi sağlanacak.

Rönesans Holding açıklamasına göre, Rönesans Sağlık Yatırım'ın Japon Sojitz ortaklığıyla hayata geçirdiği ve toplam 1,6 milyar avro yatırım bedeline sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kamu Özel İş birliği (KÖİ) modeliyle 1 milyon metrekarenin üzerindeki alana inşa edildi. Dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası unvanına sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, şu anda 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet veriyor.

Türkiye'nin en büyük hastaneleri arasında bulunan hastane ayrıca 2020 yılında, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record) tarafından düzenlenen "Küresel En İyi Projeler" yarışmasının "Sağlık Hizmetleri" kategorisinde Merit Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'de sağlık sektöründe medikal inşaat ve sağlık işletmeleri hizmetleriyle öne çıkan Rönesans Sağlık Yatırım'a, Kovid-19 pandemisi sürecinde sağlık sektörünün dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla, Avrupa İmar Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 40 milyon avro uzun vadeli kredi sağlanacak.

Avrupa İmar Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliğinin bir parçası olarak Rönesans Sağlık Yatırım, önümüzdeki dönemde kadınlar için teknik pozisyonlarda istihdam fırsatlarını artırmayı da hedefliyor. Ayrıca, kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi için hastane tesislerinde toplumsal cinsiyet yönünden incelemelerin yapılması ve buna bağlı olarak yeni uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Tolga Yanık
Tolga Yanık
AA Editörü
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