EBRD'den İzmir metrosu için 125 milyon avroluk finansman desteği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İzmir metrosunun geliştirilmesi için 125 milyon avroluk kredi desteği verileceğini bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İzmir metrosunun geliştirilmesi için 125 milyon avroluk kredi desteği verileceğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, İzmir'e bağlı 500 bin nüfuslu Buca'daki yeni metro hattının ilk etabı için bankanın 125 milyon avroluk kredi vereceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Projemiz, ilimizin en yoğun ilçesi olan Buca'nın trafik sorununu kökten çözecek. Yeni metro hattı, diğer kentsel ulaşım bağlantılarıyla bağlantı kuracak, modern, hızlı, çevre dostu ve güvenli ulaşımı teşvik edecek, istihdam yaratacak ve yatırımcıları çekecek." ifadelerini kullandı.

Soyer, "İlişkilerimizi derinleştirmek hem İzmir hem de Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor. Bankanın, İzmirlilere fayda sağlayacak daha birçok yatırım projesi için çevresel ve teknolojik desteğini devam ettirmesini temenni ediyorum." yorumunu yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise, "İzmir'in bu büyük şehirde yaşayan 4,4 milyon insan için daha fazla sürdürülebilirlik sağlamaya ve kentsel çevreyi iyileştirmeye olan bağlılığını görmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

ERBD bu zamana kadar Türkiye'de yüzde 96'sı özel sektörde olmak üzere toplam 341 altyapı projesine 13 milyar avronun üzerinde yatırım yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran