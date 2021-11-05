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EBRD Başkanı Renaud-Basso yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
EBRD Başkanı Renaud-Basso yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek

Türkiye'ye yarın ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, "EBRD, Türkiye'nin kararlı bir ortağıdır.

Türkiye'ye yarın ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, "EBRD, Türkiye'nin kararlı bir ortağıdır." dedi.

Bankadan yapılan açıklamada, Odile Renaud-Basso'nun yarın başkanlığı döneminde ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gideceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Odile Renaud-Basso, "Bu, EBRD Başkanı olarak Türkiye'ye ilk ziyaretim ve yetkililer, iş ortakları ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Renaud-Basso, ziyaretin Türk özel sektörünü ve daha geniş biçimde ekonominin diğer alanlarını geliştirmeye olan bağlılıklarını yinelemelerine olanak sağlayacağını kaydetti. Türkiye'nin öneminin altını çizen Renaud-Basso, "İhtiyatlı reformlar ve makroekonomik istikrar, daha fazla yatırımın önünü açacak ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yardımcı olacaktır. EBRD, Türkiye'nin kararlı bir ortağıdır ve öyle kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, EBRD Başkanı Renaud-Basso'nın ziyareti kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile görüşmesinin planlandığı bildirildi.

EBRD açıklamasında, Renaud-Basso'nun Türkiye'deki bazı küçük ve orta ölçekli şirketlerin temsilcileriyle de görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Renaud-Basso'nun aynı zamanda bankanın "Yeşil Şehirler" programı içerisinde yer alan Ankara, İstanbul ve Gaziantep belediyelerinin başkanlarına bir kez daha bankanın belediyelere olan desteğini vurgulayacağı kaydedildi.

EBRD, bu zamana kadar yüzde 95'i özel sektör olmak üzere 351 projeye toplam 14,2 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdi.

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AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
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