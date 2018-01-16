Ebrd Başkanı Chakrabarti Türkiye'ye Gelecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, 18-19 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, Chakrabarti, bankanın Türkiye ekonomisine katkılarını değerlendirmek ve ülkenin ekonomik potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesine yardımcı olacak reformları ele almak amacıyla yapacağı ziyaret kapsamında ülke ekonomisinin önde gelen isimleriyle görüşecek.

Ziyaret sırasında, Türkiye-EBRD Teknik İşbirliği Fonu kurulacak. Böylelikle Türkiye, EBRD tarafından yönetilen, ekonomik büyümeye ve insanların hayatlarının gelişmesine yardımcı, sosyal açıdan önemli projelere Hazine Müsteşarlığı vasıtasıyla ortak finansman sağlayacak.

EBRD partnerleri ve Türkiye'deki büyük holdinglerin üst yöneticileriyle de görüşecek olan Chakrabarti, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Genel Kurul Toplantısı'nda bir konuşma yapacak.

Chakrabarti'ye ziyaretinde, EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner de eşlik edecek.