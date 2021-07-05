EBRD, 30. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen toplantıda iklim değişikliğine odaklandı
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EBRD, 30. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen toplantıda iklim değişikliğine odaklandı

EBRD, 30. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen toplantıda iklim değişikliğine odaklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Garanti BBVA'nın yer aldığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 30. Olağan Genel Toplantısı ve İş Forumu 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti.

Garanti BBVA'nın yer aldığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 30. Olağan Genel Toplantısı ve İş Forumu 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, EBRD'nin 30. yılı kapsamında düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını ABD İklim Elçisi John Kerry yaparken Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin "Düşünülmeyeni Düşünmek" paneline katıldı.

Eski İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve BM İklim Eylemi ve Finans Özel Temsilcisi Başkanı Mark Carney ve London School of Economics Direktörü Ekonomist Minouche Shafik'in de konuşmacılar arasında yer aldığı "Düşünülmeyeni Düşünmek" paneli Thinking the Unthinkable inisiyatifi kurucuları Nik Gowing ve Chris Langdon moderatörlüğünde gerçekleşti.

Ebru Dildar Edin, yeni normalde derinleşen iklim krizine yönelik durumun aciliyetine dair liderlerin nasıl değişmesi gerektiği ve salgın sonrası normalleşme sürecinde şirketlerden ve liderlerden beklentilerin konuşulduğu panelde beklenmeyen krizler karşısında liderlerin nasıl hazırlıklı olması gerektiği ve Garanti BBVA'nın çevik ve dirençli sürdürülebilirlik yapısı hakkında bilgi verdi. Edin, şunları kaydetti:

"İklim aciliyeti ve Kovid-19 krizlerinden güçlü çıkmayı amaçlayan şirketler, öncelikle liderlerin sürdürülebilirlik bakış açılarının dönüşümüne ihtiyaçları var. Sürekli değişen küresel mega trendler, dış paydaşların beklentileri ve kurum içi bilinç bu süreçte mutlaka göz önünde bulundurulması gereken olgular arasında yer alıyor. Garanti BBVA olarak iklim değişikliği ve kapsayıcı büyüme stratejilerimiz ile birlikte 15 yılı aşkın bir süredir organizasyon yapımızı beklenmeyen krizlerin çözümüne yönelik olarak güçlendiriyoruz. Liderlerimizin vizyonu ve desteği ile, toplumun dönüşümüne, iş stratejimize entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik ilkeleri ile katkıda bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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