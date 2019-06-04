Ebrard: ABD gümrük vergisini engelleme olasılığımız yüksek

– Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkesinin ABD'yi Meksika mallarına ek gümrük vergisi getirilmemesi için ikna etme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Basına konuşan Ebrard, "Görüşmelerde başarılı olma ihtimalimiz yüzde 80. Beklenmedik durumlarda nasıl birarada varolabileceğimiz konusunda stratejiler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın yasadışı göçü engellememesi durumda 10 Haziran tarihinden itibaren Meksika'dan alınan mallara yüzde 5.0 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Kaynak: DHA