SPOR Ebrar Karakurt: Ülkeye madalya ile döneceğiz
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SPOR Ebrar Karakurt: Ülkeye madalya ile döneceğiz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Ebrar Karakurt: Ülkeye madalya ile döneceğiz"Beklentilerin artmış olmasına alışkınız""Ay yıldızın hakkını vermeye çalışacağız""Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir takım var"İbrahim ALİOĞLU, Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar...

SPOR Ebrar Karakurt: Ülkeye madalya ile döneceğiz

"Beklentilerin artmış olmasına alışkınız"

"Ay yıldızın hakkını vermeye çalışacağız"

"Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir takım var"

İbrahim ALİOĞLU, Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, "Rakiplerimizin ne kadar güçlü oldukları ve ne kadar iyi oyunculara sahip oldukları bizi hiçbir zaman ilgilendirmiyor" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, 2020 Tokyo Olimpiyatı öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Karakurt, "Ay yıldızın hakkını vermeye çalışacağız" diye konuştu.

"BEKLENTİLERİN ARTMIŞ OLMASINA ALIŞKINIZ"

Üzerlerinde herhangi bir baskı hissetmediklerini belirten Ebrar Karakurt, "Dünya çapındaki en üst düzey turnuvaya gideceğimiz ve orada ülkemizi temsil edeceğimiz için çok heyecanlıyız. Beklentilerin artmış olmasına alışkınız. Halkımıza bu beklentiyi biz yarattık. Beklentilerin olması iyidir. Ne olup ne biteceğini göreceğiz. Umarım kürsüye çıkmış olarak ülkemize döneriz" dedi.

"AY YILDIZIN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Turnuvada güçlü takımların olduğundan bahseden Karakurt, "Biz sahada en iyi mücadelemizi vereceğiz. Ne kadar güçlü oldukları ve ne kadar iyi oyunculara sahip oldukları bizi hiçbir zaman ilgilendirmiyor. Ay yıldızın hakkını vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞAN BİR TAKIM VAR"

Öte yandan hazırlık süreci hakkında konuşan genç voleybolcu, "Tecrübeli oyuncularımız bize çok yardımcı oldular, biz de onlara karşı elimizden geleni yaptık. Sahada kesinlikle elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir grup var. Güzel bir süreçti bizim için. Umarım aynı şekilde Tokyo'ya da yansıtmayı başarabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

SPOR Ebrar Karakurt: Ülkeye madalya ile döneceğiz
SPOR Ebrar Karakurt: Ülkeye madalya ile döneceğiz
SPOR Ebrar Karakurt: Ülkeye madalya ile döneceğiz
SPOR Ebrar Karakurt: Ülkeye madalya ile döneceğiz
SPOR Ebrar Karakurt: Ülkeye madalya ile döneceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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