Ebrar Karakurt Melis Sezen'in Altın Kelebek'te "Tutuyorum çünkü elimde şu an" sözüne gönderme yaptı!

Özel hayatı ile ilgili gündemden düşmeyen Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen'i ti'ye aldığı bir gönderme geldi. Sadakatsiz dizisi ile ününe ün katan başarılı oyuncu Melis Sezen'in 47. Pantene Altın Kelebek'te ödül aldığı sırada söylediği bir söze yaptığı paylaşımlar karşılık verdi.

Ne olmuştu?

Sadakatsiz dizisindeki büyük başarısı ile 47. Pantene Altın Klebek'te 'Yıldızı Parlayanlar' ödülüne layık görülmüştü. Ödül töreninde sahneye çıkan Melis Sezen hem yaptığım konuşma hem de giydiği kıyafet ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Beyaz derin göğüs dekolteli elbisesi ve 34 milyon 256 bin TL değerindeki kolyesi ile göz kamaştıran ünlü oyuncu, yaptığı konuşma ile çok konuşuldu.

Sezen, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' demiş ve bu sözü olay olmuştu.

Pembe saçlı Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen'in bu olay olan sözüne gönderme geldi. İşte Ebrar Karakurt, Melis Sezen'i böyle ti'ye aldı.

"Bunu giyiyorum çünkü üstümde"

"Bakıyorum çünkü gözüm var"