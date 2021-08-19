Ebrar Karakurt kimdir? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, boy kaç, nereli?
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Ebrar Karakurt kimdir? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, boy kaç, nereli?

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A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Ebrar Karakurt başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Ebrar Karakurt kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Ebrar Karakurt, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, boy kaç, nereli? Ebrar Karakurt kimdir?

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ocak 2000

Kaç yaşında: 21 yaşında

Nereli: Balıkesir

Boy: 1,96 m Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ebrar Karakurt (d. 17 Ocak 2000) Türk voleybolcu. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96 metredir. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın oyuncusudur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2021 Mayıs ayı itibariyle Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu. İtalya liginin güçlü takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ebrar Karakurt kimdir? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, boy kaç, nereli?
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Ebrar Karakurt kimdir? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, boy kaç, nereli? - Haberler
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