Ebrar Karakurt hangi takıma transfer oldu? Ebrar Karakurt hangi ülkenin takımına gidiyor?
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Ebrar Karakurt hangi takıma transfer oldu? Ebrar Karakurt hangi ülkenin takımına gidiyor?

Ebrar Karakurt hangi takıma transfer oldu? Ebrar Karakurt hangi ülkenin takımına gidiyor?
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Son dakika gelen haberlere göre Ebrar Karakurt yurt dışındaki bir takıma transfer oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, İtalyan ekibi Novara'ya transfer oldu. Son dönemde paylaşımları olay olan yıldız voleybolcu için arkadaşları veda partisi düzenledi. Ebrar partinin renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Ebrar Karakurt hangi takıma transfer oldu? Ebrar Karakurt hangi ülkenin takımına gidiyor? İşte detaylar...

Ebrar Karakurt hangi takıma transfer oldu? Ebrar Karakurt hangi ülkenin takımına gidiyor? Ebrar Karakurt başka ülkeye mi gidiyor? Ebrar Karakurt nereye transfer oldu? Ebrar Karakurt hangi takıma gidecek? Ebrar Karakurt hangi ülkeye gidiyor? İşte bilgiler...

EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, İtalyan ekibi Novara'ya transfer oldu. Son dönemde paylaşımları olay olan yıldız voleybolcu için arkadaşları veda partisi düzenledi. Ebrar partinin renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt, Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası'na harika performansıyla damga vurmuştu. Kariyerine yurtdışında devam etme kararı alan yıldız voleybolcu, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'ya imza attı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ebrar Karakurt hangi takıma transfer oldu? Ebrar Karakurt hangi ülkenin takımına gidiyor?

VEDA PARTİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ebrar için yakın arkadaşları tarafından düzenlenen veda partisi ise sosyal medyaya damga vurdu. Yıldız voleybolcu, partinin renkli anlarından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşırken takipçilerinden binlerce etkileşim aldı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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