Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler (2)

FIRAT, MALATYA (DHA) - POLİS, KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİĞİ 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

DHA'ya konuştuktan sonra polise şikayette bulunan Ebrar Yalçınkaya'yla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri Yalçınkaya'nın ifadesi üzerine kimliklerini tespit ettiği ve videoyu çeken Nurhan B'yi (20), darp eden Remziye A'yı (28) ve evde bulunan Fırat Ç.'yi (26) adreslerinde yakaladı. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda ekipler 2'si kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürülen videoyu çeken Nurhan B. (20), darp eden Remziye A. (28) ve evde bulunan Fırat Ç. (26) yapılan işlemlerin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burak EMEK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,