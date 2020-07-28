Ebral Aydın'dan 'Yaktın Beni' Yavuz Bingöl, Öykü Gürman, Resul Dindar ve Deniz Toprak gibi ünlü sanatçılara verdiği besteleri ile adını müzik dünyasına duyurmayı başaran Ebral Aydın, söz ve müziği Ferdi Tayfur'a ait olan "Yaktı Beni" isimli şarkıyı seslendirerek büyük bir sürprize imza attı.

& ;Karadeniz şivesi ile yorumladığı ve aranjörlüğünü Kerem Ökten'in yaptığı şarkıya, Hilmi Özer yönetmenliğinde İzmit Maşukiye'nin eşsiz doğasında bir de klip çeken Ebral Aydın, klipteki performansıyla bir yandanda oyunculuğa da göz kırptı. Neo Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşan "Yaktı Beni" ile müzik listelerinde hızlı bir yükseliş trendine giren başarılı sanatçı, "Yaktı beni zamana meydan okuyan ölümsüz bir şarkı. Bende bu eseri yorumlarken yüreğimden gelen sese kulak verdim. Bu sebepten ki;& ; Müzik çalarlardan dinlediğiniz şey sadece bir cover değil, duygularımın ta kendisidir. Hislerime değer veren ve çok kısa sürede şarkıyı müzik listelerine, playlistlere taşıyan herkese teşekkür ederim." ifadeleriyle müzikseverlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.





Kaynak: Snob Magazin