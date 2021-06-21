Ebook Central Library Planlı Bakım Çalışması
Ebook Central Library Planlı Bakım ÇalışmasıDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Ebook Central Library veri tabanında 26 Haziran Cumartesi günü saat 17: 00, 27 Haziran Pazar sabahı 01: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
Ebook Central Library Planlı Bakım Çalışması
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
Ebook Central Library veri tabanında 26 Haziran Cumartesi günü saat 17: 00, 27 Haziran Pazar sabahı 01: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Kütüphane
Kaynak: Habermetre